Art Attack, Giovanni Muciaccia che fine ha fatto? Dopo 10 anni ha un nuovo lavoro

Vi ricordate Art Attack? «L'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte», questa erano le parole con cui Giovanni Muciaccia dava inizio ad una nuova puntata. Art Attack è andato in onda dal 1998 al 2005, per poi avere un grande ritorno dal 2011 al 2014, da allora che fine ha fatto il conduttore?

L'intervista

Giovanni Muciaccia ha parlato a Repubblica, raccontando la sua vita fuori e dentro il programma.

L'ex protagonista di Art Attack non sembra aver mai del tutto abbandonato lo storico programma, tanto che ha iniziato a fare spettacoli artistici all'aperto in cui ricrea la filosofia originale: «Noi gli diamo due fogli di carta A4 e una penna bic, materiali semplici come nella filosofia del programma. E c’è gente di 30 anni che si diverte da pazzi, io mi diverto come un pazzo. Perché quell’ora con loro non la utilizzo per fare pupazzi ma per diffondere la cultura dell’arte contemporanea». Giovanni Muciaccia è anche al lavoro sui social, su TikTok, ad esempio, racconta dei piccolo aneddoti: «Nella prima puntata parlo della polvere di mummia che veniva usata dai pittori nei primi del Cinquecento. Era vietata perché si otteneva dalla macinazione di mummie vere e costava più del lapislazzuli, Tintoretto ci disegnava le ombre».

Lo stesso Muciaccia è anche un'artista e passa le sua giornate così dipingendo e scolpendo. L'uomo non ha mai smesso di ricordare i tempi d'oro e accontenta spesso le richieste e le domande dei fan, di recente gli è stato chiesto se era ancora in possesso della storica maglietta rossa di Art Attack, che il conduttore ha per l'occasione ri-indossato, svelando di averla sempre conservata con cura.