Arisa, con Vito Coppola è amore vero: presentazioni in famiglia. «Ma siamo non-fidanzati»

Dichiarano di essere amici, ma in realtà è una vera e propria relazione quella tra Arisa e Vito Coppola. I due continuano a dirsi "non fidanzati” ma le ultime parole del ballerino e insegnante di Ballando con le Stelle parlano chiaro. Lo sportivo di Eboli ha ammesso di provare un sentimento molto forte nei confronti della cantante che trova una donna unica ed eccezionale.

APPROFONDIMENTI LA CERIMONIA Silvio Berlusconi e Marta Fascina "oggi sposi": a Villa...

«La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo» ha affermato Vito Coppola alla rivista Di Più, chiarendo che continua a frequentare regolarmente Arisa, con la quale ora condivide un altro programma: Il Cantante Mascherato. Infatti, nello show di Milly Carlucci l’interprete è una delle giurate mentre Vito è il primo ballerino del corpo di ballo.

Al settimanale, Vito Coppola ha spiegato che dopo la vittoria a Ballando con le Stelle lui e Arisa non si sono mai persi di vista. Insieme hanno trascorso pure le vacanze natalizie e hanno conosciuto le rispettive famiglie. Lei è andata ad Eboli, il Paese natale di Vito, mentre Coppola si è recato a Pignola, in provincia di Potenza. Vito Coppola ha 29 anni, mentre Arisa è dieci anni più grande: ma questa differenza non sembra essere un ostacolo per i due che vivono il loro amore con spensieratezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA