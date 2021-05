Arisa, addio ad Andrea Di Carlo: «Lasciati in modo burrascoso, mandati all'aria i progetti di matrimonio»

ROMA - Sembra che tra Arisa e Andrea Di Carlo ci sia una nuova crisi. Arisa, professoressa di “Amici” nell'ultima edizione della scuola di Maria De Filippi e il fidanzato manager Andrea De Carlo erano pronti alla nozze, ma un brusco litigio pare li abbia ormai separati definitivamente.

Arisa e l'addio al fidanzato Andrea Di Carlo

Un nuovo colpo di scena nella storia d’amore fra Arisa e Andrea Di Carlo. I due infatti, che erano tornati insieme dopo una crisi ed erano pronti alle nozze, si sarebbero detti addio a seguito di un brusco litigio. Niente fiori d’arancio quindi per la coppia, che invece smembrava ben disposta al grande passo. A dare l’indiscrezione sull’addio le “Chicche di gossip” di “Chi” secondo Arisa avrebbe deciso di troncare definitivamente il rapporto durante il weekend: “Weekend di fuoco per la cantante Arisa – si legge sul settimanale - che ha scelto, pare definitivamente, di chiudere con il suo compagno Andrea che non l’ha presa benissimo. I due si sono lasciati in modo burrascoso, mandando all’aria tutti i progetti di matrimonio”.

