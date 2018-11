Ariana Grande ancora furiosa col suo ex Pete Davidson ecco cosa è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sta vivendo un momento molto delicato della propria vita. La popstar statunitense, infatti, in questi ultimi mesi sta soffrendo molto per le proprie vicende personali, dalla fine della storia d'amore con il comicofino alla morte di Mac Miller, rapper e suo ex fidanzato . Proprio, noto per essere uno dei comici di punta dell'attuale Saturday Night Live, è la causa di più di un problema perNon bastava lo choc per l' in cui 22 persone, quasi tutti adolescenti, erano rimaste uccise proprio in occasione del suo concerto , né la tragica morte di Mac Miller , stroncato da un cocktail di droghe e farmaci., da qualche tempo, ha ingaggiato un velenoso scontro a distanza con, il comico a cui è stata legata per qualche tempo e con cui la storia sarebbe finita dopo che la popstar aveva rifiutato una proposta di matrimonio. che qualche tempo fa aveva fatto una battuta di pessimo gusto proprio sull'attentato della Manchester Arena , anche questa volta non si è risparmiato e ha fatto ironia proprio sulla fine della storia con. Durante l'ultima puntata del Saturday Night Live, il comico ha offerto uno sketch in cui si inginocchia e chiede a Maggie Rogers, un'ospite della puntata, di sposarlo. Quando riceve un secco no, Pete Davidson replica così: «Zero su tre...». L'allusione è al rifiuto di sposarlo da parte di Ariana Grande e di un'altra ex del comico, Cazzie David.La battuta, sicuramente più 'leggera' rispetto all'ironia sulle vittime dell'attentato di Manchester, non è comunque andata giù ad. La cantante si era sfogata in un tweet, cancellato dopo pochi minuti, ma ha ricevuto molta solidarietà da parte dei fan.