Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, aria di crisi. I motivi: «Lui è stufo, lei passa intere giornate a spendere soldi»

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi? Anche se a giudicare dalle ultime foto condivise sui social la coppia sembrerebbe affiatata e innamorata come sempre, ci ha pensato un programma tv portoghese a fornire maggiori dettagli su quelli che potrebbero essere i motivi per cui la storia tra il calciatore e la supermodella potrebbe essere arrivata agli sgoccioli.

Georgina spendacciona

La trasmissione Noite das Estrelas, programma di gossip che va in onda su CMTV, ha ospitato lo psicologo Quintino Aries che non ha dubbi: CR7 ne avrebbe abbastanza della modella argentina e dei suoi atteggiamenti troppo "espansivi". Il disagio sarebbe incominciato in concomitanza con l'uscita della serie tv "I'm Georgina". «Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente. Non fa altro che spendere, spendere e spendere. E, cosa peggiore di tutte, pensa di essere all'altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace», ha commentato Daniel Nascimento, conduttore del programma.

Insieme per marketing

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez stanno insieme da sette anni, e da allora hanno formato una famiglia numerosa, ma le voci di una nuova crisi si rincorrono. «Lo dico da mesi. Non stanno bene ed è probabile che si separino. La realtà è che Cristiano Ronaldo è stufo di lei. Questa è la realtà. Continuo a dire che non ci saranno matrimoni. Stanno insieme per questioni di marketing», ha commentato il giornalista Leo Caeiro.