Antonio Medugno, svelato il nome della nuova fiamma di Amici: gli indizi

Antonio Medugno non perde tempo. A un mese dalla fine del Grande Fratello Vip dove aveva fatto parlare di sé per le sue effusioni con Delia Duran, il modello ha iniziato a frequentare una delle ex concorrenti di Amici.

Antonio Medugno, svelato il nome della nuova fiamma ad Amici: gli indizi

La presunta nuova fiamma sarebbe un ex volto di Amici 20, edizione del talent di Maria De Filippi vinta da Giulia Stabile. Si tratta della cantante Rosa Di Grazia, che dopo la fine della sua storia con Andrea Piazza, avrebbe incominciato a frequentare Antonio Medugno.

Al momento il flirt non è stato né confermato né smentito, quello che è certo è che Rosa e Andrea si sono lasciati, come ha prontamente annunciato sui social il ragazzo: «Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia, quindi non continuate ad assillarmi nei dm. Tra l'altro ho già sentito che si è già fatta un’altra vita quindi vi chiedo di lasciarmi in pace»: parole che confermerebbero l'inizio di una nuova avventura con l'ex gieffino.

A propria volta Medugno pochi giorni fa ha rotto il silenzio in un intervento ai microfoni di Rtl.102.5, per la trasmissione Trends & celebrities: «Se è vero che mi sto sentendo e vedendo con una ragazza di Amici? Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così».

Senza fare nomi, Antonio si è limitato a dire: «La conosco da un po', è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Non mi sono mai frequentato con lei. Siamo amici. Abbiamo delle cose lavorative da fare. È una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica». Insomma, le intenzioni sarebbero serie, ma la frequentazione è solo agli inizi ed è troppo presto per parlare di relazione. Non ci resta che sperare che la coppia decida di uscire presto allo scoperto.

