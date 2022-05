Antonino Spinalbese, addio Belen: «I soldi non mi interessano». E spunta la nuova fiamma

La loro storia è finita da circa un anno, ma il frutto dell'amore tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez ha un nome e un volto e si chiama Luna Marì e papà ne ha follemente innamorato. «Mia figlia è il mio grande amore, viene prima.di tutto, anche prima.di me...». Ha raccontato la sua vita post-Belen l'hairstylist al settimanale Chi. Una realtà stravolta quella del ligure che dopo essere stato travolto da un amore folle per la showgirl argentina ora è padre e anche la carriera ha subito una radicale svolta: Antonino ora è un popolare testimonial e influencer. Ora Spinalbese vive a Milano e dopo aver scoperto la sua malattia autoimmune, lavora con un suo amico, titolare di un'agenzia di comunicazione. Da voci di corridoio si sente anche che l'ex hairstylist avrebbe creato un suo marchio di moda (prossimo al lancio) e sia pronto a debuttare in tv, ma nulla di certo.

Antonino Spinalbese, la vita dopo Belen

Quello che è certo è che passata la bufera del gossip quello che rimane ad Antonino (oltre a una figlia che ama follemente) è una grande popolarità ma che non gli sta dando alla testa. «I soldi non mi interessano: vivo in ciabatte, giro con la metropolitana», si è confessato come un ragazzo ancora umile al settimanale di Alfonso Signorini Spinalbese.

Nuova fiamma in vista?

Va tutto alla grande per l'influencer cvhe ora pare abbia trovato serenità anche sul fronte sentimentale. Si legge infatti che Antonino si starebbe frequentando con una ragazza dalla bellezza esotica (proprio come Belen) ma ancora è troppo presto per fare nomi e cognomi.

Il rapporto speciale con la figlia

Per ora l'«amore grande» di Spinalbese rimane Luna Marì, che a luglio compirà 1 anno, a cui lui dedica foto e post con frasi che scoppiano di sentimento. Nel frattempo mamma Belen, come è noto (anche se non ufficializzato) è tornata con Stefano De Martino (papà di Santiago) , ma tra lei e il 27enne i rapporti sono buoni e stanno facendo il meglio che possono per essere buoni genitori per la piccola. La 37enne ha detto più volte che il suo ex può vedere la piccola ogni volta che desidera. I due hanno vissuto un amore folle, che ha bruciato troppo presto le tappe.

