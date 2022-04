Antonino Spinalbese, l'ex di Belen a Storie Italiane racconta la malattia: «Ho un problema al pancreas»

Rivelazioni a Storie italiane. Questa mattina la conduttrice Eleonora Daniela ha intervistato Antonino Spinalbese, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha discusso per la prima volta, e in modo approfondito, della malattia che l’ha colpito e di cui aveva parlato già qualche tempo fa. «Mi sono sempre sentito un supereroe, scioccamente, non avevo mai avuto neanche assunto farmaci. Quando ho iniziato ad avere questi dolori mi sono incuriosito, sapevo che più tempo passava più aumentavano, mi sono davvero spaventato. […] Ho scoperto di avere un problema al pancreas».

APPROFONDIMENTI L'IRONIA Fedez e Chiara Ferragni a cena fuori, per lui niente bollicine:...

Tutto è iniziato con dei forti dolori alla parte alta dell’intestino, dolori che sono proseguiti per giorni fino a che Spinalbese non si è deciso di farsi visitare.

«Grazie ai medici sono riuscito a trovare una vita sana, che ho sempre avuto ma adesso lo è diventata di più. Diciamo che ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni molte volte scaturiscono da noi stessi. Forse era proprio il momento per ricominciare per me». La diagnosi ha letteralmente stravolto la sua vita, che è perfettamente consapevole del fatto che d’ora in poi dovrà convivere con questa condizione. Alla conduttrice Spinalbese ha raccontato: «All’inizio è stato molto difficile perchè non potevo praticamente assumere niente, ero a digiuno con le flebo, era l’unico modo per far passare il cibo senza farlo passare per il pancreas. Subito dopo ho iniziato ad assumere carboidrati, piano piano. Adesso con l’alimentazione riesco a vivere normalmente».

E su Belen Rodriguez? Tutto tace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA