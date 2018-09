Antonella Mosetti choc: «Mia figlia Asia distrutta dalla chirurgia estetica»

di Emiliana Costa

La mammaavrebbe lanciato l'allarme. In un'intervista avrebbe rivelato che «la figlia sarebbe distrutta a causa della chirurgia estetica». E non vorrebbe più fare televisione. Il pubblico aveva conosciuto Asia ai tempi del Grande Fratello Vip 1, poi qualche mese dopo sarebbe riapparsa sui social in una versione "inedita". E a quel punto sarebbe scoppiata la polemica. Ma andiamo con ordine.A Domenica Live, Antonella Mosetti avrebbe raccontato: «Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata. Tanto che non vuole fare più televisione».Per placare le polemiche, qualche tempo fa, la stessa Asia avrebbe chiarito: «Non c’è nessuna faccia nuova. Sono ricorsa alla chirurgia, mi sono rifatta le labbra cone quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo. Ho fatto quello che per me era necessario».