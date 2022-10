Gf Vip, video hot di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: «Hanno esagerato». Dopo giorni di corteggiamenti e gelosie la passione è scattata nella casa del Gf Vip. Dopo un bacio pare che i due vipponi siano andati oltre e il web ora grida allo "scandalo". È diventato virale infatti in rete un video di effusioni bollenti tra i due che dimostra quanto sia forte la loro complicità. Dopo baci appasionati nelle immagini si vedono la Fiordelisi e Donnamaria rifugiarsi in giardino. I due vipponi si sono rannicchiati sotto un plaid per continuare a coccolarsi.

Gf Vip, scoppia la passione tra Antonella ed Edoardo

Ma le immagini sono talmente chiare da rendere inutile qualsiasi descrizione. Una complicità che però ha infastidito diversi telespettatori che si sono visti le immagini in diretta. «Vomitevole ed esagerato», commenta un utente. «Che fogna che è diventata la nostra tv», asserisce su Twitter un follower. Insomma pare proprio che il web chieda l'intervento di Alfonso Signorini travestito da moralizzatore.

I dubbi di Gnocchi

Se però quello che è certo è che l'attrazione dei due è forte e chiara quello che sembra meno chiaro è il sentimento che li lega. Subito dopo che in rete sono finite le immagine dei due piccioncini sotto le coperte è proprio Edoardo a rivelare a Charlie Gnocchi e Wilma Goich che quella che sentirebbe per Antonella sarebbe, per ora, solo una forte attrazione: «Non sono innamorato. Non è amore. L’amore si costruisce, mica nasce così dopo una settimana. Chi ha mai detto di essere innamorato? Mi piace, sto bene con lei, non c’è niente in lei che mi dia fastidio». A gettare ancora piu' dubbi sulla veridicidà del volto di Forum è Charlie Gnocchi: «Edoardo è fidanzato». il comico lo ha sussurrato all’orecchio di Alberto De Pisis, influencer che aveva manifestato una certa attrazione nei confronti di Edoardo.