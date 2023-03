Antonella Fiordelisi, ombre sul passato di schermitrice: «Ha inventato tutto». Ecco cosa sta succedendo

Antonella Fiordelisi, come ha sottolineato anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha un passato da schermitrice. La Fiordelisi ha parlato di aver fatto competizioni anche ad alti livelli, ma ora, sul suo trascorso di sportiva, ci sarebbero dei dubbi.

Le prove

Il portale MowMag ha fatto luce sul passato da schermitrice della Fiordelisi, facendo notare alcune presunte incongruenze. La Fiordelisi nella sua clip di presentazione al GF si è descritta come promessa della scherma: «sono Bronzo Nazionale Giovani di Spade e in più ho partecipato anche a diverse Coppe del Mondo ed Europei». Pare però che il posto più alto raggiunto da Antonella sia un undicesimo posto, senza bronzi e competizioni internazionali.

Il silenzio della Fiordelisi

Sempre come fa sapere MowMag, Antonella Fiordelisi sarebbe andata solo una volta in Belgio con la squadra giovanile azzurra, ma in qualità di accompagnatrice e non di atleta. Il sito fa anche notare come manchino foto di lei a corredo dei vari articoli che parlano delle sue vittorie da atleta. Delle insinuazioni importanti a cui la Fiordelisi per ora ancora non ha replicato.