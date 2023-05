Antonella Fiordelisi, il cane di Donnamaria 'respinto' dal taxi. E lei si infuria: «Stavamo per perdere il treno»

Antonella Fiordelisi ha sollevato nelle sue Instagram stories un problema che spesso riguarda molti padroni degli "amici a quattro zampe". L'ex gieffina e influencer ha raccontato di aver rischiato di perdere un treno perché nessun tassista accettava il suo amato Ghoan. Il labrador retriever del fidanzato Edoardo Donnamaria è un adorabile cagnolone. Ma anche in compagnia di due vipponi, il tenero animale è stato "rimbalzato" all'ingresso. Lei furiosa contro i tassisti ringrazia l'unico che li ha accolti a bordo.

«Per fortuna siamo riusciti a prendere il taxi perché dovete sapere che non tutti accettano i cani di grande taglia. Già stavamo perdendo il treno. Andrebbe proprio abolita la facoltà dei conducenti di rifiutare i cani», così Antonella Fiordelisi spiega ai suoi follower su Instagram.

L'influencer, infatti, ha spiegato che il labrador di Donnamaria non è stato ammesso perché, anche se animale domestico, non è di piccola taglia. Un'ingiustizia che Antonella Fiordelisi non si spiega. Ma anche ad un cane, seppur di un vip, può capitare di essere "rimbalzato all'ingresso".