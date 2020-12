Antonella Elia , il dolore segreto a Verissimo: «Pietro Delle Piane? Ci siamo lasciati, è successo una cosa grave...». Oggi, l'opinionista del Grande Fratello Vip è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha parlato della relazione finita con l'attore Pietro Delle Piane.

«Pietro l'ho perdonato un po' di volte - ha spiegato Antonella Elia - perché per me lui ha rappresentato tanto, anche un futuro. Ho pensato di poter diventare qualcosa di diverso con lui. Ma è finita, perché mi ha strappato il cuore. È successo qualcosa di un po' più grave di altre volte, dopo due anni non si può non andare d'accordo. Due anime devo essere allo stesso livello».

Poi Antonella Elia commenta l'esclusione di Filippo Nardi: «Sono disgustata dalle frasi di Filippo Nardi. Quest'uomo, che ha perso tutta la nobità di cui poteva vantarsi, pensava pure di fare dell'ironia. È inqualificabile che abbia proposto un gioco sessuale ai danni di Maria Teresa Ruta. Ci vuole una bassezza morale inenarrabile. È la decandenza morale che si riscontro negli uomini».

