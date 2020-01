Ultimo aggiornamento: 20:55

Antonella Clerici, foto in montagna con Michelle Hunziker: «Non siamo venute benissimo, ma...». Antonella Clerici ha appena postato uno scatto su Instagram che la vede ritratta insieme alla collega di Canale 5. Le due conduttrici stanno trascorrendo le vacanze con le rispettive famiglie in Alda Badia, a San Cassiano. E oggi hanno sorpreso i fan con questo scatto insieme.Ecco le parole di Antonella Clerici nella didascalia a corredo dell'immagine: «😀Sei bella fuori e dentro Michelle Hunziker ❤️».I commenti dei follower non si fanno attendere. «». E ancora: «». I fan apprezzano.