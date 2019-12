Anna Tatangelo in tv con Gigi D'Alessio, l'attacco dei fan su Twitter: «Troppo botulino, sembri...»

Anna Tatangelo a 20 anni che siamo italiani, l'attacco dei fan su Twitter: «Troppo botulino, sembri...». Ieri sera, la moglie di Gigi D'Alessio è stata ospite nello show di Rai1 condotto dal marito e da Vanessa Incontrada.

Dopo tanto tempo, Anna Tatangelo è tornata a esibirsi accanto a Gigi D'Alessio per la gioia dei fan. Ma su Twitter più di qualcuno avrebbe storto il naso per la presunta trasformazione della cantante di Sora. «Troppo botulino, la trasformazione in Anna Oxa è completata...», scrivono alcuni fan. E ancora: «È diventata uguale a Belen». C'è anche chi ci va giù pesante: «Con tutta quella plastica, sembra più vecchia di Gigi...». C'è poi, chi non critica l'apetto della cantante, ma l'atteggiamento avuto sul palco: «Troppo provocante, non ha mai guardato in faccia il marito. Mentre cantava pensava solo ad aprirsi lo spacco...».

Al momento, Anna Tatangelo non avrebbe risposto alle critiche. In ogni caso, il video con il duetto con Gigi D'Alessio sulle note di Un bacio ha fatto il giro del web.

