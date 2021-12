Anna Tatangelo fa le prove di famiglia nella vacanza a Disneyland con il nuovo compagno e il figlio avuto da Gigi D'Alessio

Vacanze prima di Natale. E tanto relax. Anna Tatangelo si regala qualche giorno di relax massimo a Disneyland Paris insieme al suo nuovo compagno e al suo unico figlio avuto dall’ex Gigi D’Alessio.

La cantante vola al parco divertimenti in Francia in compagnia di Livio Cori e Andrea, 11 anni. Felice, si diverte tra attrazioni, giostre, spettacoli e film. Super coperta per il gran freddo, sente accanto il calore dei suoi affetti più cari: ha voluto donare questo viaggio al suo bambino che adora e col rapper fa le prove di famiglia. “Promessa mantenuta! Prima volta a Disneyland Paris per entrambi! E’ bello vederti sorridere! E’ bello tornare bambina insieme a te! Qui è davvero magico e con te lo è ancora di più”, scrive sul social, dedicando le sue parole ad Andrea. L’artista 34enne accompagna la dedica condividendo alcune foto della vacanza. Con loro ci sono anche un’amica con suo figlio.

Ultimo aggiornamento: 18:28

