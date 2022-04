Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati? L'indiscrezione: «Tra i due è finita»

Anna Tatangelo e Livio Cori si sarebbero lasciati. Secondo il settimanale "Chi", la storia tra la cantante e l'artista napoletano sarebbe arrivata al capolinea. I due avevano ufficializzato la relazione poco più di un anno fa, dopo la difficile separazione da Gigi D'Alessio. Solo pochi mesi fa si parlava di un possibile matrimonio perché un anello spuntato sulla mano della cantante aveva lasciato ipotizzare i fiori d'arancio.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati?

Il magazine diretto da Alfonso Signorini lancia l'indiscrezione e spiega che i due non starebbero più insieme. La cantante di Sora aveva parlato così della relazione: «L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita».



Classe 1990, Livio Cori ha recitato anche in "Gomorra – La Serie", la terza stagione. Ed è anche musicista con una carriera legata a Liberato, il misterioso artista napoletano di cui non è stata mai svelata l'identità.

