Anna Tatangelo contro Dolcenera: «Io e lei come pesce e caviale? Uno piace a tutti, l'altro fa schifo a tanti»

È guerra aperta fra Anna Tatangelo e Dolcenera. Tutto è nato da una dichiarazione di quest'ultima che, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha parlato della sua mancata vittoria al Festival di Sanremo nel 2006: «Se meritavo io di vincere al posto di Anna Tatangelo? No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io».

Dichiarazioni che non sono di certo piaciute ad Anna Tatangelo, che ha colto l'occasione per rispondere in un'intervista in radio a 105 Take Away. La compagna di Gigi D'Alessio ha attaccato Dolcenera dicendo: «Io il pesce e lei il caviale? In genere lascio cadere le cose. Il pesce piace a tutti, ma il caviale fa schifo a un sacco di gente».



Ultimo aggiornamento: 15:58

