Anna Tatangelo, look (sexy) da teenager per il compleanno. Poi la dedica alla mamma scomparsa

Anna Tatangelo festeggia oggi 36 anni. La cantante di Sora ha organizzato un party intimo per celebrare il suo compleanno, in compagnia dei suoi amici più cari. «Tanti auguri a me», scrive l'ex di Gigi D'Alessio a corredo delle foto che la ritraggono in una versione inedita mentre esprime un desiderio dopo aver soffiato sulle 36 candeline. Tra le storie centinaia di messaggi di auguri, ma la dedica alla mamma scomparsa ha lasciato il segno.

Il compleanno di Anna Tatangelo

Look da teenager con mini dress attillato e scollato sul seno che ha messo in mostra il fisico statuario, per il make up la cantante ha optato per uno smokey eyes nero e accattivante. Una mega torta per la vincitrice di Sanremo 2002 che ha festeggiato il suo 36esimo compleanno in un ristorante chic nella Capitale: «Tanti auguri a me. Grazie a tutti per gli auguri!!!! Vi voglio bene», ha scritto la cantante.

Tra le Instagram stories, Anna Tatangelo ha condiviso uno scatto dello scorso compleanno: la ritrae in compagnia della mamma Palmira Vinci che tiene tra le mani un mazzo di rose rosse: «Stamattina la tua telefonata di auguri manca... Vorrei raccontarti tante cose mamma, ma so che da lì vedi tutto», ha scritto Anna a corredo della foto.

La donna è scomparsa lo scorso 29 settembre all'età di 69 anni: stava lottando da tempo contro una grave malattia.