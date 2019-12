Anna Falchi resta nuda dopo Cagliari-Lazio 1-2: vestita solo della sciarpa biancoceleste

La Lazio compie una clamorosa rimonta a Cagliari, nei minuti di recupero, e Anna Falchi esplode di gioia su Instagram.

La showgirl, grande tifosa biancoceleste, dopo l'impresa della Lazio, che si porta ad appena tre punti da Inter e Juventus, ha deciso di festeggiare come al solito quando i biancocelesti compiono imprese come quella con la Juventus o, appunto, quella di stasera. Anna Falchi ha commentato così l'ennesima rimonta ottenuta dagli uomini di Inzaghi nei minuti di recupero: «Troppo felice per la mia Laziooooooo! Ormai non esiste piu’ la zona Cesarini, c’e’ la zona della pantera nera Felipe Caicedo!».

Su Instagram, Anna Falchi decide di indossare abiti poco convenzionali ma decisamente amati: la showgirl, infatti, appare vestita solo della sciarpa della Lazio.



