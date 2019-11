Anna Falchi: «Io e Fiorello eravamo come i Ferragnez, ora non ho più il suo numero»

«Ho ancora il numero di telefono di Fiorello? No, per carità. E' una storia prescrittissima... Eravamo i Ferragnez...». Anna Falchi ospite di Vieni da me, ricorda così la relazione con Fiorello. «Il numero di Max Biaggi ce l'ho. Con qualcuno rimani amico e con qualcuno no. Con Max ci sentiamo un paio di volte l'anno, è sempre stata una persona che mi è stata molto a cuore. Siamo stati insieme poco, un paio d'anni», aggiunge.

Il matrimonio con Stefano Ricucci «è stato bellissimo, lo rifarei. Ma era troppo, è finito all'improvviso in modo tragico. Non voglio rivangare il passato, è stato tosto. È difficile rifare un'esperienza del genere ma sono sempre pronta, sono una persona super positiva. Mai dire mai».



Ultimo aggiornamento: 23 Novembre, 12:19

