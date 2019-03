Anna Falchi hot al derby canottieri, battuta sul decollete non passa inosservata

di Ilaria Del Prete

madrina della 42esima edizione delha suggellato l'amicizia tra i due club remieri che oggi si sfidano sul Tevere con un divertente siparietto in cui non sono mancati i momenti hot.Durante la cena di gala ospitata dal Circolo Canottieri Roma, la bellaha preso la parola dopo il simbolico scambio di cravatte tra i presidentie ha colto l'occasione per fare una battuta accolta dalle risate degli ospiti: «Ora mi tocca fare uno scambio di reggiseni!».L'ingresso della torta ha dato lo spunto adper un'altra scenetta sexy.La madrina ha invitato in sala lo chef del Circolo per fare personalmente i complimenti per la cena, e ha approfittato anche per mostrare ancora una volta la sua ironia scherzando sulla statura di Egidio Longo: «Guarda, sei anche nel punto giusto - ha detto facendo riferimento al fatto che lo chef le arrivasse più o meno all'altezza del seno - vorreste stare tutti al suo posto?».