Anna Falchi e il caso Pamela Prati: «Lo conosco molto bene, so chi c’è dietro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Conosco molto bene il caso”,torna sul caso del mancato matrimonio dicon l’inesistente imprenditore Mark Caltagirone. Con la scoperta delle false nozze però è venuto fuori un mondo sommerso di bugie e falsi profili social, che la showgirl sembra conoscere molto bene.Anna infatti sottolinea anche che per la Prati non è il primo matrimonio “sfumato”: “Conosco molto bene il caso, lo sto seguendo anche se non attentamente, so chi c’è dietro – ha fatto sapere in un’intervista a “radiocusanocampus.it” - Mi sembra di capire che Pamela Prati abbia questa abitudine ormai da anni di inscenare finti matrimoni, come fece con Max Bertolani il suo storico ex, anni fa. Sta di fatto che la verità sulle sue relazioni sentimentali ancora non la sappiamo…".Lei non ci ha mai lavorato assieme, come non ha mai avuto problemi con le colleghe: “Non ho mai lavorato con lei e non ho mai avuto problemi con le mie colleghe donne, tutt’altro: nel mondo dello spettacolo c’è più invidia tra gli uomini che tra le donne, ho incontrato sempre prime donne-uomini in vita mia! Anche con Claudia Koll ho avuto un bellissimo rapporto lavorativo quando ci trovammo a condurre insieme il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo: all’epoca fu creata dai media una competizione tra me e Claudia, i giornali scrissero che tra noi c’era rivalità ma in realtà era tutto finto perché andavamo molto d’accordo”.