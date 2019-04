Angelina Jolie e Brad Pitt di nuovo insieme? L'indiscrezione: «Lei lo rivuole»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Brangelina torneranno insieme? Per ora si dice che l'attrice voglia riconquistare l'ex marito e per questo motivo starebbe trascinando per le lunghe il divorzio. La rivelazione arriva dal 'Sun', che cita una fonte vicina ai due. Secondo il tabloid britannico,avrebbe però respinto l'idea di un ritorno di fiamma esprimendo il desiderio di mantenere "un rapporto armonioso per il bene dei loro figli". «ha detto chiaramente a Brad che vorrebbe tornare con lui - scrive il 'Sun' citando la fonte -. Vorrebbe che fossero di nuovo una famiglia e non sembra in grado di andare avanti. Ecco perché sta rendendo così difficile ogni dettaglio del divorzio».«La principale preoccupazione di Brad è essere un padre per i loro sei figli - spiega ancora la fonte - e ha sempre tenuto la bocca chiusa perché tutto quello che gli interessa sono loro». Stando alla fonte, «Angelina sta rendendo le cose orribili per Brad cercando di portare il divorzio per le lunghe ma ciò non farà cambiare idea a Brad. Lui vuole solo che tutto si sistemi, in realtà la questione poteva risolversi più di un anno fa ma lei non molla».La coppia ha sei figli, tre biologici -- e tre adottivi -Jolie ha chiesto il divorzio da Pitt nel 2016. Solo un anno dopo aveva deciso di rompere il silenzio e, in un'intervista a 'Vanity Fair', aveva affermato che «le cose sono diventate difficili nell'estate del 2016». Da allora di notizie sui rapporti, più o meno complicati, tra i due ne sono uscite davvero tante.Anche che lei avrebbe impedito all'attore di vedere i figli. Tanto che l'anno scorso un ordine di un tribunale statunitense, secondo quanto riportato dai media americani, era intervenuto stabilendo che Angelina Jolie doveva permettere a Brad Pitt di avere più contatti con i suoi figli, altrimenti avrebbe potuto perdere la custodia.