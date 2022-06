Angela Chianello è positiva, urlava da Mondello: «Non ce n'è Coviddi!». Ora è ricoverata in ospedale

Angela Chianello urlava “Non ce n'è Coviddi” e in un attimo quella frase dalla Sicilia ha fatto il giro d'Italia diventando virale. Oggi la donna ha pubblicato una storia su Instagram dove si riprende in ospedale annunciando ai suoi 111mila follower che è positiva al virus. «Ragazzi sono positiva al Covid - ha detto - Supererò anche questa». È diventata famosa per avere gridato la sua famosa frase da Mondello (Palermo) durante una live della trasmissione di Barbara D'Urso e da allora è diventata un'icona trash che le valsa ospitate ovunque, grande popolarità ma anche una serie di critiche anche feroci.

APPROFONDIMENTI COVID Omicron 5, una persona può contagiarne 15: «Peggio di... L'ESPERTO Covid, l'incubo non è ancora finito: «40% vaccinati...

Niente concerto di Ron stasera a Macerata: ha il Covid. Sul palco al suo posto Enrico Ruggeri

Covid, Sileri: «Iniziata un'ondata estiva, variante più diffusiva». Gimbe: casi in aumento

Ultimo aggiornamento: 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA