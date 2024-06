Andreas Muller e Veronica Peparini, prima volta al mare con le gemelline: «Penelope è felicissima...». Poi succede l'imprevisto

L'estate di Andreas Muller e Veronica Peparini sarà sicuramente diversa da tutte quelle che hanno vissuto prima: quest'anno con loro ci sono anche le gemelline Penelope e Ginevra. Le due piccoline hanno appena tre mesi e mamma e papà non potrebbero essere più felici di quanto non lo siano in questo momento. Per far respirare loro un'aria diversa da quella di Roma, Andreas e Veronica le hanno portate al mare ma il primo giorno non sembra essere andato come si aspettavano e il motivo è presto detto.

Andreas Muller al mare con le gemelline

Andreas Muller e Veronica Peparini sono andati al mare con le loro gemelline Penelope e Ginevra e il papà ha postato una storia esilarante sul proprio profilo Instagram. La coreografa stringe tra le braccia una delle due bambine che indossa un body e un cappellino bianco. La piccolina non sembra essere molto contenta della situazione, anzi, comincia a piangere e a fare delle smorfie davvero tenere che, però allo stesso tempo, sono anche molto simpatiche.

Andreas accompagna il video con la didascalia: «Oggi casa al mare! Penelope felicissima», con tanto di cuore e di canzone "Sapore di Mare" di Gino Paoli in sottofondo.

Il primo compleanno di Andreas da papà

Qualche giorno fa, Andreas Muller ha festeggiato il suo primo compleanno (28 anni) da papà di Ginevra e Penelope e, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post in cui ha mostrato ai fan la torta che gli hanno dedicato le sue bambine e Veronica Peparini. Sopra alla soffice panna, la scritta al cioccolato recitava: «Auguri papà, Ginny e Penny».