Iannone si consola, eccolo con Martina Menegon: «La migliore amica di Belen»

Dopo la fine della sua storia conil suo ex,, si è trovato travolto dal gossip. Dall’addio ufficiale non c’è stato giorno in cui non è stato affiancato un nuovo fidanzato a Belen o una nuova compagnia per il pilota di motoGp. Andrea infatti è stato fotografato dai paparazzi a fianco di diverse ragazze, ma stavolta è stato sorpreso durante un pomeriggio assieme a, grande amica della sua ex.Iannone e Martina, di professione designer, sono stati fotografati da “Novella2000" in due diverse occasioni: prima insieme al bar mentre parlano in confidenza e poi a spasso per Milano.Forse Andrea sta confidando le sue pene d’amore all’amica dell’ex, ma fra i due potrebbe esserci di più…