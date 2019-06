Iannone e Giulia De Lellis fidanzati? Eccoli a cena in un ristorante di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Già da qualche giorno di parla di una liaison frae ora arrivavano i primi scatti che li vedono insieme mentre cenano in un ristorante di Milano. Per l’ex di Belen Rodriguez e l’ex di Andrea Damante (e del vincitore di “Amici” Irama) sembra essere nata una storia d’amoreL’indiscrezione era stata lanciata dal settimanale “Spy” secondo cui tutto sarebbe nato per volere del pilota, che avrebbe chiesto il numero dell’influencer, ex gieffina vip ed ex corteggiatrice di "Uomini e donne". Per ora tutti e due tacciono a riguardo, ma dalsono stati pubblicati degli scatti della coppia a cena (con alcuni amici tra cui il fratello della De Lellis), in cui sembrano molto in confidenza, seguita dalla didascalia: “Intanto a #milano al ristorante da #penelopeacasa #andreaiannone e #giuliadelellis (con suo fratello) a cena... scoop confermato #loveislove e mercoledì in edicola su #chi #tobecontinued”.La foto naturalmente ha scatenato i commenti in bacheca, che sembrano essere tutti a favore della coppia, unita dopo le rispettive delusioni in amore.