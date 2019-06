Andrea Iannone e Giulia De Lellis, ecco com'è nato l'amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarebbe statoad iniziare a corteggiare, che nel mentre cercava di capire il destino della sua tormentata storia con l’ex tronista Andrea Damante, conosciuto sotto i riflettori del programma “Uomini e donne” di Maria De Filippi.Ad iniziare al danze, secondo la ricostruzione di "Chi", sarebbe stato proprio l’ex di Belen Rodriguez, che chiesto e ottenuto il numero della De Lellis avrebbe iniziata a corteggiarla in modo abbastanza serrato. Lei, una volta capito che la relazione con Damante non poteva più andare avanti, l’ha chiusa definitivamente e ha accettato le avances del pilota.Fondamentale nella dinamica della storia il fratello di Giulia De Lellis, Peppino, grande amante delle due ruote. Per fargli un regalo la sorella avrebbe accettato l’invito del campione di Moto GP di presenziare nei box al Mugello. Dopo i due sarebbero andati a Roma per un impegno di Giulia e una settimana dopo eccoli insieme a Lugano, dove abita il pilota, per una cena di lusso e una notte in villa.