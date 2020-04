Andrea Iannone, l’addio a Belen e Giulia De Lellis: «Ho affrontato situazioni difficili»

Non è un periodo facile per Andrea Iannone, squalificato per 18 mesi per doping (assunzione accidentale) e di recente single dopo la fine della sua relazione con Giulia De Lellis, tornata con lo storico fidanzato Andrea Damante, come successo per Belen Rodriguez, a sua volta tornata le braccia dell’ex marito Stefano De Martino.

Dopo la condanna Andrea non ha intenzione di lasciare: “Mollare? – ha spiegato in un’intervista a “Oggi” - È qualcosa che non riesco a pensare… sono fiducioso nella giustizia. Io sono tranquillo, perché le persone innocenti non possono che esserlo… Sogno di mettermi il casco, risalire sulla mia Aprilia e sfrecciare lungo un circuito. Il prima possibile”.

Un accenno appunto anche alle sue ex: “Io ho il cuore puro… Io sono fedele a me stesso… Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti (…) Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità”.

