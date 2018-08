Andrea Damante e Giulia De Lellis ancora insieme? L'ex tronista spiazza i fan

di Silvia Natella

Niente da fare, ai fan che speravano in un ritorno di fiamma tranon resta che metabolizzare la rottura definitiva. Il deejay ex tronista ha confermato di non essere più fidanzato con l'influencer romana nelle ultime stories pubblicate suLa loro storia d'amore era nata davanti alle telecamere e sotto le luci dei riflettori di Uomini e Donne. Pochi mesi fa l'annuncio, ma del tutto motivato, di una separazione. Con l'inizio dell'estate, però, i due erano stati paparazzati insieme e in molti parlavano di unaIl giovane veronese, ha spiazzato gli appassionati di cronaca rosa facendo sapere che lui e Giulia si sono lasciati in modo sereno e pacifico. Sui social sono stati pubblicati i video delle serate in discoteca e un chiarimento sul suo status di uomo single.«Stamattina ho messo un post con una frase di una canzone di Drake. Non era riferita a nessuno, né tanto meno alla storia tra me e Giulia - ha esordito Damante nel suo sfogo sul- Ve lo dico io se non vi è chiaro, così evitiamo ambiguità e cattiverie. Io e lei non stiamo più insieme». «Ci siamo chiariti molto serenamente, quindi evitate di fare commenti assurdi. Godetevi l'estate e pace», ha concluso.La romana, attraverso le sue Instagram Stories, aveva informato i follower che il dj l'aveva "rapita" e messa a sorpresa su un aereo. La vacanza non deve avere avuto l'esito sperato.