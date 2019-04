Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme, lui conferma tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sembra. L'ex di Uomini e Donne, che si vocifera sia tornato insieme all'ex corteggiatrice, ha raccontato in un'intervista del suo rapporto con la De Lellis in modo decisamente criptico, ma comunque piuttosto chiaro.«Andiamo piano», ha risposto alla redazione del sito web Newsud, che gli ha chiesto informazioni in merito al rapporto con Giulia. Nessuna smentita sul loro riavvicinamento, anzi sembra quasi aver confermato i rumors che da qualche setimana lo vogliono insieme alla sua ex. Dopo la separazione c'era stato un tentativo di riavvicinamento, anche se, soprattutto Giulia ha sempre tenuto a precisare che non c'era nulla e che anzi non gli avrebbe mai perdonato le scorrettezze che gli aveva fatto.Pare, infatti, che Andrea abbia tradito la De Lellis che abbia poi scelto di lasciarlo. L'ex corteggiatrice sembrava aver voltato pagina, aveva anche inziato una nuova relazione con il cantante Irama, naufragata non troppo tempo fa. Che il motivo sia stato proprio Damante? Quel che sembra certo è che i due sono decisamente molto più vicini.