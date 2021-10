Andrea Damante felice dopo Giulia De Lellis: un anno con Elisa Visari. Ma qualcosa non torna

Andrea Damante dopo la fine della storia con Giulia De Lellis si è ricostruito una vita con Elisa Visari. I due appaiono sempre più innamorati e affiatati e festeggiano un anno insieme. Un traguardo che hanno voluto condividere sui propri account Instagram. «Un anno di noi in giro per il mondo, Ti amo amore mio» la dedica del dj veronese. Qualcosa, tuttavia, non torna ai followers.

Immediata la replica di Elisa: «Alcuni momenti indimenticabili di questo anno passato insieme pieno d’amore e felicità.. buon anniversario amore della mia vita». I festeggiamenti per il primo anniversario sono stati accompagnati dalle foto della coppia in giro per il mondo. Scatti in cui si mostrano avvinghiati e teneri. All'occhio attento dei follower, però, non è sfuggito un dettaglio sulle date.

A quanto dicono entrambi, la relazione tra i due sarebbe iniziata il 10 ottobre del 2020 ma, andando a ripescare alcune dichiarazioni di Damante, in quella data la storia d'amore con l'ex Giulia De Lellis non era ancora ufficialmente finita. C'erano gli ultimi strascichi e la delusione palesata nella puntata di "Verissimo" del 24 ottobre. Così Andrea commentava la relazione tra Giulia e l'ex amico Carlo Beretta: «Ho saputo della nuova frequentazione come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché fino a pochi giorni fa ci siamo sentiti, era ripreso un po' il rapporto».

