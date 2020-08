Andrea Damante in crisi con Giulia De Lellis cambia look: eccolo biondo

Andrea Damante si presenta sul social col nuovo look. Andrea Damante, che sembra sia in crisi con Giulia De Lellis, ha sfoggiato un nuovo taglio e anche un nuovo colore di capelli, che è passato al biondo.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez risponde a Maria De Filippi: «Stefano De Martino? Non torno con lui!»

LEGGI ANCHE: Jack Bonaventura sposo, il sì del calciatore con Federica a San Severino

Ancora sulla sua pagina Instagram nei post non c’è traccia del suo nuovo look, ma è dalle stories che Andrea Damante sfoggia velocemente la sua nuova acconciatura mentre cammina assieme a un amico in un aeroporto per raggiungere le scale del velivolo.

Sul momento difficile con Andrea, la stessa Giulia ha voluto dire la sua, naturalmente dal social: “È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita – ha spiegato - dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci”. Alla base del momento difficile però, ha assicurato Giulia, nessun tradimento da parte di Andrea

Ultimo aggiornamento: 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA