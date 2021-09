Gimbo Tamberi sul red carpet della Mostra del Cinema a Venezia con la futura sposa Chiara

VENEZIA - Dalle Olimpiadi di Tokyo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Gianmarco Tamberi, oro olimpico di salto in alto, ha sfilato sul red carpet più famoso d’Italia insieme alla futura moglie Chiara Bontempi. Il campione anconetano è stato invitato dalla rivista «Diva e Donna» ed ha sfilato con altri invitati come Albano, Rocio Munoz Morales, Martina Colombari e Tiziana Rocca. Dopo il red carpet, il party di «Diva e donna» si è tenuto al Sina Centurion Palace di Venezia.

Per Gimbo Tamberi il momento d’oro, nel vero senso della parola, continua. A Tokyo ha toccato il punto più alto della carriera, vincendo la medaglia d’oro olimpica che inseguiva già alle Olimpiadi di Rio, a cui aveva dovuto rinunciare per il grave infortunio alla caviglia patito a Montecarlo, nel luglio 2016, mentre tentava di stabilire il primato dei 2 metri e 41 centimetri. Smaltita la sbornia giapponese, il campione anconetano ha continuato a gareggiare nei giorni scorsi: a Chorzow, in Polonia, ha vinto con la misura di 2,30 la prova del Continental Tour. Domani, invece, tornerà in pedana a Zurigo per conquistare il titolo della “Wanda Diamond League Champion” nel meeting più prestigioso d’Europa.

Ultimo aggiornamento: 09:31

