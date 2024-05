Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, storia già finita. La crisi per motivi di lavoro: «Per lei non è accettabile»

Gli amanti del gossip si stavano già affezionando alla nuova coppia formata da Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo che, secondo molti, avrebbe promesso bene. L'influencer e l'esperto di arte antica erano usciti allo scoperto qualche settimana fa ma, stando alle ultime voci che circolano sui social, la loro breve frequentazione si sarebbe già interrotta. A pubblicare la prima segnalazione era stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che aveva ricevuto un messaggio da un follower che le scriveva che Giulia e Giano si erano già lasciati. Ora, spunta anche il motivo per cui i due avrebbero deciso di interrompere la conoscenza.

Il motivo della rottura

Stando a quanto si legge sul settimanale Novella 2000, Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo avrebbero deciso di interrompere la loro breve relazione per "motivi logistici".

Sarebbe stata proprio l'influencer a dire basta e sul magazine viene riportata la segnalazione che un utente ha mandato a Deianira Marzano: «Lui ha deciso di andare a Londra perché ci tiene molto al suo lavoro. Quando lui e Giulia hanno cominciato a frequentarsi lui glielo ha detto subito. Ma lei non vuole lasciare Milano perché non vuole stare lontana dalla famiglia, che già non è vicina perché è a Roma. Lui a Londra ci starebbe minimo un anno e farebbe avanti e indietro. Ma per Giulia non è fattibile perché lei vuole vivere la quotidianità con il suo uomo».

Giulia De Lellis e l'amore

Giulia De Lellis, qualche settimana fa, è stata ospite del podcast di Giulia Salemi "Non lo faccio per moda" dove ha rivelato com'è in amore: «Sono stufarella, mi annoio anche, sono una che ama fare sempre tante cose diverse. Mi piace cambiare e scoprire. Ancora non ho trovato quella persona per cui valga la pena fare delle rinunce per tanto tempo e restare. Poi ci provo sempre, credo nell’amore, non mi sono mai fatta spegnere da determinate dinamiche».