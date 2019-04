Biondo e Emma Muscat tornano insieme: «Messa la nostra storia davanti a tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto vero:sono tornati insieme. I due cantanti, divenuti una coppia fissa durante l'esperienza vissuta ad Amici, dopo una breve pausa di riflessione hanno deciso di ricominciare, per la gioia dei tanti fan che avevano sognato con la storia romantica dei due.A confermare tutto è stato proprio. Il rapper romano, su Instagram Stories, ha rivelato di essersi riavvicinato a, cantante di chiare origini maltesi: «Mi spiace di non aver fatto immediatamente chiarezza, ma ora è arrivato il momento di dire la mia. Noi stiamo bene, spero anche voi».Una volta usciti dalla scuola-talent di Amici,, nonostante la giovane età, erano andati a convivere. I primi tempi, però, non erano stati facili ed era giunta una prima crisi, che sembrava aver messo a repentaglio la storia dei due cantanti. Dopo una lite,si erano lasciati, ma il giovane rapper ha spiegato, in un'intervista a DiPiù, riportata anche da TvZap : «Smaltita la rabbia iniziale, però, ho capito che a Emma tenevo ancora moltissimo. Non valeva la pena buttare via tutto per dei problemi che, in fin dei conti, erano risolvibili. Così ho messo da parte l’orgoglio, le ho telefonato e abbiamo deciso di rivederci».L'intervista era stata messa in stand-by dopo la lite più burrascosa, come spiegato dallo stessosui social: «All'inizio ci è sembrato opportuno non dire nulla per il rispetto e l'amore che abbiamo. Abbiamo messo noi due prima di tutto, prima di ogni gossip che ovviamente si può venire a creare. Detto questo, il mio manager in via del tutto confidenziale ha spiegato l'accaduto alla rivista, bloccandola temporaneamente».