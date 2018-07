Andreas Muller e l'addio a Maria Elena Gasparini: «Storia durata sette anni...»

Grazie. Un post condiviso da ANDREAS MÜLLER (@muller_andreas) in data: Lug 16, 2018 at 3:15 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – E’ finita la storia fra il ballerino di “e la fidanzata, anche lei ballerina, conosciuta prima della vittoria del talent condotto da Maria De Filippi. E’ stato proprio Andreas a dare l’annuncio attraverso il suo account instagram con un lungo post: “Non ho mai parlato della mia vita privata – ha scritto sul social – ho sempre cercato per quanto possibile di non farci entrare nessuno, di rispettarla e difenderla dalla malignità dei social.Non mi sarei mai voluto trovar di fronte alla necessità di scrivere certe cose ma purtroppo mi ritrovo costretto a farlo. Io e Mari in questo momento ci simo lasciati e i motivi sicuramenti li conosciamo io e lei, perchè chi giudica ed è arrivato ora, dimentica o non conosce la nostra storia portata avanti per 7 anni. Ho deciso di condividere questa cosa (nonostante io faccia fatica perché mi ero ripromesso di non farlo mai) solo perché vorrei che fosse chiara la situazione ma soprattutto vorrei che ci fosse rispetto per tutto ciò: rispetto per me, ma specialmente per lei, perché non è giusto che ogni giorno ci si possa trovare a dover leggere o a dover combattere con le cattiverie che le persone sono in grado di scrivere gratuitamente, semplicemente perché due persone si sono lasciate”. Il post poi si conclude con la richiesta di un linguaggio educato e l’augurio rivolto ai malevoli di curarsi di più dello loro vite e meno di quelle degli altri.