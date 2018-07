Alessandra Amoroso sposa Stefano, Annalisa innamorata del suo amico...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – Novità sentimentali per le ex stelline di “Amici”ScarronePer Alessandra si parla di matrimonio col fidanzato Stefanio Settepani, produttore, collaboratore di Maria De Filippi e conosciuto proprio grazie al talent.I due dopo una lunga convivenza sarebbero pronti al grande passo: “Si rincorrono le voci di possibili nozze fra Alessandra amoroso e il produttore musicale Stefano Settapani – svelano le “Chicche di gossip” di “Chi” – con il quale già convive. Pare che il matrimonio sia programmato e in via di organizzazione e si celebrerà il prossimo anno”.Nuovo amore invece per Annalisa Scarrone: “La cantante Annalisa Scarrone, nota solo come Annalisa - continua la rivista - ha ritrovato l’amore nella sua Liguria. Lui era un suo caro amico e oggi tra loro è scoppiato l’amore. Ma lei lo tiene ben lontano dai riflettori”.