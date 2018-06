Ambra Angiolini in lacrime dopo la telefonata: ecco cosa è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – Di solito sorridente, anche per via della nuova relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri,è stata sorpresa in. L’ex stellina di “Non è la Rai”, oggi affermata attrice e conduttrice è stata fotografata da “Diva e donna” in compagnia di Luna Vincenti, la giovane moglie di Michele Placido e il cantautore Mauro Di Maggio.Tutto sembra andare per il meglio fin quando Ambra riceve una telefonata e dopo aver parlato si rabbuia e scoppia in lacrime.Le immagini, suggerisce la rivista, sono state scattate prima della scomparsa di Carla, mamma di Massimiliano Allegri e può darsi che Ambra abbia ricevuto la brutta notizia proprio durante la telefonata.