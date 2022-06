Ambra Angioilini più in forma che mai. A tre giorni dalla premiazione ai Nastri d'argento come migliore attrice protagonista per «Le fati ignoranti» di Ferzan Özpetek, l'attrice festeggia il meritato successo con una sensuale performance.

Ambra Angiolini balla e seduce il web sulle note dei Sottotono

Sempre molto misurata sui social, l'ex moglie di Francesco Renga stavolta ha stupito tutti calandosi nei panni della ballerina. Capelli sciolti e body nero, Ambra mostra un lato inedito di sé lasciandosi languidamente cullare dalle note di «Solo lei ha quel che voglio» dei Sottotono.

Il brano, nella versione più recente con Tiziano Ferro, Gué Pequeno e Marracash, tocca note seducenti che Angiolini interpreta alla perfezione, con movimenti lenti e studiati.

Nella breve clip in bianco e nero condivisa nelle storie di Instagram l'attrice balla sola in una sala vuota, ma inondata di luce: chiude gli occhi, canta, balla, si lascia andare e, come scrive lei stessa, torna a vivere. Lei sola dentro a una stanza e tutto il mondo fuori, come direbbe qualcuno. E la crisi con Max Allegri sembra ormai un brutto ricordo.

