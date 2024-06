Alice Sabatini sposa Gabriele Benetti. I dettagli sul matrimonio: «Tradizionale, ma anche originale perché siamo giovani»

«Vogliamo che sia un matrimonio tradizionale, ma originale allo stesso tempo. Siamo giovani e vogliamo divertirci», ha dichiarato emozionata Alice Sabatini (27 anni) alla stampa. L'ex Miss Italia sta facendo il conto alla rovescia in vista del 22 giugno, quando raggiungerà all'altare il futuro marito, Gabriele Benetti (28 anni), per giurargli amore eterno. E il 7 giugno, in vista del grande giorno, è andata a ritirare, con un enorme sorriso stampato sulle labbra che ha voluto condividere con delle storie su Instagram, il vestito da sposa all'atelier di Elisabetta Polignano.

Il matrimonio

Manca sempre meno al «sì» di Alice e Gabriele, che dopo sette anni di amore intenso e dolci baci pubblicati sui social, hanno deciso di aprire un nuovo capitolo della loro vita facendo il grande passo. Per loro, l'estate inizierà con la cerimonia nella chiesa di Santa Maria in Castello a Tarquinia e i festeggiamenti, poi, proseguiranno in una villa di Montalto di Castro, riporta Eva 3000. La coppia ha annunciato il matrimonio lo scorso anno. L'ex Miss Italia, per comunicare la bella notizia ai follower, ha pubblicato su Instagram uno scatto ritraente l'anello di fidanzamento.

La fascia da Miss Italia nel 2015

Alice Sabatini è diventata Miss Italia nel 2015. La ragazza, che al tempo aveva soltanto 18 anni, è stata sia apprezzata e sia criticata per la sua vittoria. Sulla passerella aveva mostrato un taglio corto e sportivo, realizzato dal nonno barbiere, che si "allontanava" dalle bellezze "tradizionali" mostrate negli anni precedenti. È stata una delle prime a portare innovazione al concorso di bellezza e andava fiera del suo taglio, non solo perché era stato realizzato dal nonno, bensì perché lo considerava «comodo» per gli allenamenti di basket (una sua grande passione). Dopo la vittoria e i mille impegni da Miss Italia, Alice è voluta tornare proprio sul campo, entrando nella squadra B di Varese.

L'amore con Gabriele Benetti nato sotto il canestro

Ed è stato proprio il campo di palla canestro a farle incontrare l'amore della sua vita.

Anche Gabriele Benetti è un cestista e colonna della JuviCremona. I due si sono conosciuti sette anni fa e insieme hanno lanciato una linea di abbigliamento, dal nome "Dodici", a tema basket. Il brand porta misure che, altre marche, invece non hanno. Vende abbigliamento per chi, come l'atleta 28enne, è alto 2 metri e vuole essere alla moda anche quando si desidera fare canestro.