Gf Vip, televoto sospeso tra Stefania Orlando e Giulia Salemi. L'indiscrezione: «Preso un provvedimento disciplinare»

Gf Vip, televoto sospeso. L'indiscrezione: «Preso un provvedimento disciplinare». Da ieri, i fan del reality condotto da Alfonso Signorini sono in subbuglio per la sospensione del televoto. In nomination sono finite due colonne della Casa, Giulia Salemi e Stefania Orlando. Ma ancora non è dato sapere cosa decideranno gli autori stasera.

APPROFONDIMENTI DI NUOVO... Grande Fratello Vip, televoto sospeso fra Giulia Salemi e Stefania...

A dieci giorni dalla finalissima, il televoto in corso è sicramente quello più sentito dall'inizio del programma. In un primo momento, infatti, i fandom hanno pensato che il sistema di televoto fosse andato in tilt per i troppi voti ricevuti. Come riporta Novella 2000, durante una puntata di Casa Chi, sarebbe venuta fuori una nuova indiscrezione. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha chiesto all'ex gieffina Sonia Lorenzini cosa ipotizzasse sul blocco del televoto.

Sonia ha affermato: «Potrebbe essere stato preso un provvedimento disciplinare verso un concorrente». Sonia non ha fatto il nome di Samantha de Grenet. Parpiglia non ha dato ulteriori indicazioni, ma l'ipotesi di un provvedimento si farebbe strada.

Gf Vip, televoto sospeso. Il caso Samantha de Grenet

Samantha de Grenet stava parlando in veranda con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. A pochi giorni dalla finale, i tre stavano ripercorrendo le ultime eliminazioni delle scorse edizioni. E Zelletta ha sorpreso tutti ripetendo a memoria esattamente l'ordine di uscita del Gf precedente. A quel punto, lo scivolone. Samantha de Grenet, rivolgendosi al dj, chiede: «In questo momento mi sembri autistico. Come fai a ricordarti tutte le uscite in ordine?». I due gieffini restano spiazzati dall'affermazione choc, poi Andrea Zelletta replica piccato: «Me lo ricordo». E Pierpaolo Pretelli aggiunge: «Ci sono anche le foto delle uscite...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA