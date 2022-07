Alex Britti in vacanza col figlio Edoardo: «A noi i vulcani piacciono»

Alex Britti, in vacanza col figlio Edoardo. C'è chi per sfuggire alle temperature bollenti di questa estate va in vacanza al mare e chi invece, come il cantautore romano, ama il caldo rovente e invece di fare un tuffo tra le acque mediterannee preferisce visitare posti caldi come i vulcani.

Alex Britti si trova in Sicilia, nei pressi del vulcano Etna. E ha portato con sé il figlio Edoardo, di cinque anni, a spasso tra le masse rocciose della struttura geologica.

«A noi piacciono i vulcani»

Alex Britti ama la privacy e per questo motivo non ha mai svelato il volto del figlio sui social. Ma comunque ama condividere con i suoi follower alcuni dei momenti passati insieme. Come la tenera foto, che ha addolcito tutti nei commenti, con il figlio in braccio pubblicata su Instagram nelle ultime ore.

Volto coperto da un emoticon per Edoardo, padre e figlio si trovano nel bel mezzo del cratere. E scrive: «A noi piacciono i vulcani».