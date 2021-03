Alex Britti super tifoso della Roma e pieno di riccioli. Ecco il cantante da bambino...

Sul social c'è un bambino super tifoso della Roma pieno di riccioli. Un piccolo giallorosso che diventerà una star... Lo riconoscete? Ecco chi è il misterioso cantante bambino...

ALEX BRITTI GIOVANE GIALLOROSSO

Alex Britti trova una sua foto da bambino, mentre è in posa sul balcone di casa con la divisa della Roma e il pallone fra i piedi, la condivide e fa impazzire il social. Lo scatto, con un piccolo Alex Britti, è accomagnato dalla didascalia: “Ritrovamento” e ha subito fatto il pieno di like e di commenti inteneriti da parte dei suoi follower, che lo definiscono “Lupacchiotto doc”.

Il fatto che Alex Britti sia tifoso della Roma, come il papà Umberto, non è certo un segreto, dato che in una precedente intervista aveva già dichiarato il suo amore per la squadra giallorossa: “Voglio dire – aveva spiegato a “Il romanista” - che non ho ricordi diversi, sono sempre stato della Roma, compresi gli anni della mia primissima infanzia dei quali ovviamente non posso avere memoria. Sono stato, sono e sarò sempre un tifoso della Roma”.

E lo scatto ritrovato sembra molto simile al suo primo ricordo da tifoso: “Una foto, soprattutto. Io a tre anni, vestito di tutto punto con un completino dell'epoca della Roma e un pallone giallorosso. Un pallone che avevo desiderato e che era stato il regalo di Natale, una cosa che mi garantì un'immensa felicità”.

