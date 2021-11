Che gioia: Alessio Boni è diventato papà bis. Ecco il nome scelto per il secondo figlio appena nato

Fiocco azzurro e tanta velocità. Alessio Boni è diventato papà bis, la compagna dell’attore, Nina Verdelli, via social, annuncia l'arrivo della cicogna: il neonato è venuto al mondo un anno e mezzo dopo il primogenito Lorenzo, nato il 20 marzo 2020. La bella 37enne rivela anche il nome del secondo figlio, Riccardo.

Il 55enne è legato a Nina da cinque anni. Al momento non sono in programma le nozze. “Non credo che il nostro amore abbia bisogno di questo… E’ un amore talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. E' più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me. Se me lo chiedesse, se a lei facesse piacere, la sposerei”, ha rivelato recentemente Alessio Boni.

