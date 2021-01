Alessia Ventura incinta per la prima volta a 40 anni: l'annuncio su Instagram

Alessia Ventura incinta per la prima volta a 40 anni. È la stessa showgirl a dare l'annuncio su Instagram pubblicando la foto col pancione insieme al suo compagno Gabriele Schembari, con cui è legata da oltre un anno e mezzo. «Ti aspettiamo Amore. Buon 2021!!!», ha commentato Alessia Ventura che meglio di così non poteva iniziare l'anno nuovo. Tenere anche le parole del fidanzato e futuro papà: «In un gesto c’e? tutto l’amore che vive e che nascera? .. buon anno amori miei».

Tanti gli auguri da parte del mondo dello spettacolo. «Alessia! Che bella notizia! In un periodo come questo...ti auguro felicità, ma tu la porti con te...bacio», scrive Elenoire Casalegno. «La gioia», aggiunge Elena Santarelli. «Che bello !!!!», commenta Caterina Balivo. E ancora i cuori di Costanza Caracciolo, Cristina Marino e Federica Fontana. Infine spunta anche il like al post di Francesco Totti.

