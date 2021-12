Alessia Marcuzzi e il sesso in aereo: «Con un ex calciatore». Ecco chi è

Alessia Marcuzzi tutte le settimane si diverte a rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram. L'appuntamento settimanale su Instagram, per Alessia Marcuzzi è diventato una vera e propria abitudine. La showgirl e presentatrice romana risponde con sincerità agli oltre 5 milioni di follower. E dopo aver rivelato di avere dei sex toys, settimana scorsa ha rivelato anche il posto più strano dove ha fatto l'amore. Su un aereo. E adesso si scoprono anche altri dettagli su chi è stato il fortunato partner.

La rivelazione molto hot è diventata subito virale. La showgirl e conduttrice risponde proprio a tutto: dai quesiti più divertenti a quelli più piccanti. Ma questa volta le indiscrezioni non arrivano dalle ask di Instagram. La Marcuzzi ha preferito non raccontare di più ma ci ha pensato il settimanale Chi a spifferare ulteriori dettagli.

«Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un ex portiere di calcio, poi diventato suo fidanzato», viene riportato sul settimanale che, però, decide di non fare i nomi. Di sicuro c'è che Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea, ha avuto una relazione con Alessia durata ben 5 anni (dal 2003 al 2008).

