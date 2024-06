Alessia Marcuzzi, ritorno di fiamma con l'ex Paolo Calabresi: «Inseparabili al party di anniversario di Elena Santarelli e Corradi»

Senza fine è l'amore tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. La coppia aveva annunciato la separazione nel 2022, dopo quasi 9 anni di matrimonio. Era stata un'annata nera per i matrimoni vip: dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, anche la conduttrice e l'imprenditore avevano deciso di prendere strade separate. Eppure la Marcuzzi non ha mai fatto mistero di avere un ottimo rapporto con i suoi ex e spesso questa complicità è stata scambiata con ritorno di fiamma, soprattutto con Paolo Calabresi Marconi. I due sono stati rivisti di recente insieme, in occasione della festa del decimo anniversario di matrimonio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi.

Il ritorno di fiamma

Il settimanale Chi parla di una vera e propria riconciliazione tra Alessia Marcuzzi e l'ex marito Paolo Calabresi Marconi: «Al party per l’anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, Alessia Marcuzzi (in splendida forma) è apparsa con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi, che non l’ha mai persa di vista. I due sono stati inseparabili, pur non avendo voluto posare insieme per il fotografo.

Ritorno di fiamma in vista?». La conduttrice e l'ex marito non hanno mai nascosto di avere molto rispetto l'un l'altro e di stimarsi a vicenda. L'affetto che li lega e l'amore che li ha uniti un tempo (e forse è tornato) non scompare così velocemente. Che si tratti davvero di un ritorno di fiamma?