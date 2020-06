Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi di nuovo insieme: weekend al mare a casa di Giovanni Malagò

Alessai Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi smentiscono le voci di crisi. Nessun annuncio da parte della coppia tornata sotto i riflettori dopo l’annuncio di separazione dato da Dagospia, ma dalle foto che li vedono insieme mentre trascorrono un week end al mare.

Subito dopo il clamore mediatico dato dalla notizia, Alessia aveva postato dalle stories di Instagram un video in cui si vedeva appunto Paolo a casa sua mentre giocava con la figlia Mia, per poi essere sorpresi a cena in un famoso ristorante della Capitale dai paparazzi.

Stavolta, come dimostrano gli scatti di “Chi”, invece hanno trascorso un tenero fine settimana a Sabaudia, ospiti di Giovanni Malagò. Con i due piccioncini, altri ospiti come Marco Tardelli e Myrta Merlino, anche se Alessia e il marito sono rimasti spesso romanticamente in disparte.

La crisi, se c’è stata, sembra essere solo un ricordo e Paolo non avrebbe abbandonato la casa della Marcuzzi ma, a causa del lavoro, avrebbe anche delle abitazioni “indipendenti” dove trascorre la notte in caso si urgenti impegni la mattina successiva. Intanto, dopo una lunga pausa, Alessia è attesa alla conduzione, bissando l’esperienza di successo dello scorso anno, di “Temptation Island vip”.

